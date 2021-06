Programas do governo do Estado impulsionam a agropecuária no Planalto Norte

O Planalto Norte conta com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural para ampliar a competitividade do setor produtivo. Esta semana, o secretário Altair Silva visitou os municípios de Canoinhas e Irineópolis divulgando os programas e projetos disponíveis aos produtores rurais e lideranças locais. Em 2021, a previsão do governador Carlos Moisés é investir mais de R$ 300 milhões no apoio ao agronegócio catarinense e combate à estiagem.

“Estamos percorrendo o Estado, divulgando as ações e projetos que estão disponíveis para os produtores rurais. Nosso maior esforço é para que os agricultores invistam em sistemas de captação e armazenagem de água, para enfrentamento da estiagem e também na produção de grãos e cereais de inverno, trazendo mais competitividade ao nosso setor produtivo. O agronegócio é o carro-chefe da economia catarinense e nós estamos ao lado de quem trabalha e produz, gerando renda e riquezas ao nosso Estado”, destacou o secretário Altair Silva.

Em 2021, a Secretaria de Estado da Agricultura investirá R$ 243,5 milhões para fomentar o agronegócio catarinense e minimizar os impactos da estiagem. Os produtores rurais e pescadores poderão acessar linhas de crédito facilitado, além de programas de regularização fundiária e defesa agropecuária. Além disso, o governo do Estado irá destinar mais R$ 100 milhões em ações de combate à estiagem.

Em março deste ano, a Secretaria de Estado da Agricultura anunciou a criação de seis novas linhas de crédito e subvenção aos juros para melhoria da competitividade e da renda da agricultura familiar e da pesca. São cinco frentes de atuação: financiamentos sem juros; subvenção de juros de financiamentos contraídos junto aos agentes bancários; políticas públicas para jovens e mulheres; apoio para cuidar do solo e conservar água e apoios emergenciais. Esta é uma evolução das várias linhas disponíveis ao longo dos últimos anos.

Programa Terra Boa

Os produtores rurais do Planalto Norte podem acessar também as sementes de milho do Programa Terra Boa. A Secretaria da Agricultura irá apoiar a aquisição de 200 mil sacas de sementes de milho em todo o Estado, num investimento de R$ 23 milhões.

Um dos grandes objetivos do Terra Boa é incentivar a produção de grãos em Santa Catarina. Por isso, a Secretaria incluiu no programa o apoio também para a aquisição de milho de alto valor genético, o que gera um rendimento maior por hectare plantado, e já representa mais de 70% das sementes retiradas pelos produtores. Com o Terra Boa, o agricultor recebe até cinco sacos de semente e devolve em sacos de milho no próximo ano, com o produto da colheita. O tipo de semente e o nível tecnológico definem a proporção de troca.

Mais investimentos

Em seu roteiro pelo Planalto Norte, o secretário da Agricultura Altair Silva anunciou mais de R$ 780 milhões em investimentos das agroindústrias na região. O grupo JBS destinará R$ 442 milhões para modernização e ampliação da unidade da Seara Alimentos em Itaiópolis e da unidade biodiesel em Mafra. E a Pif Paf Alimentos projeta aportar R$ 340 milhões na unidade de Canoinhas nos próximos anos.

“A região do Planalto Norte vive um momento especial, com investimentos pesados na ampliação das agroindústrias, geração de empregos e aumento no número de integrados. Isso tem um impacto muito grande em toda a cadeia produtiva e na economia dos municípios. O governo do Estado está fazendo todos os esforços para criar o melhor ambiente possível para que as empresas continuem investindo em Santa Catarina, com estabilidade jurídica e o melhor status sanitário possível para a exportação da nossa produção. Saímos entusiasmados desse roteiro e confiantes em que Santa Catarina está no caminho certo, na certeza de que vai continuar expandindo seus processos de produção e desenvolvimento para o Planalto Norte catarinense”, ressaltou o secretário.

Por Ana Ceron

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural