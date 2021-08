Bocaina do Sul inaugura Centro de Comercialização de Vime

“O Centro é resultado do trabalho de organização do produtor e da produção”, explica Saulo Luiz Poffo, extensionista rural da Epagri em Bocaina do Sul. Ele conta que a Epagri vem apoiando os produtores de vime do município há mais de duas décadas.

O investimento para efetivação do empreendimento conta com recursos públicos estaduais e municipais, além de contrapartidas dos produtores rurais e outras parcerias. O espaço para instalação do Centro foi cedido em comodato pela prefeitura do município.

“A abertura dessa unidade de comercialização, neste ponto comercial estratégico, à beira da rodovia federal, visa dar ainda mais visibilidade à produção da agricultura familiar local”, relata Poffo. Além de artesanato de vime, os visitantes do local vão poder comprar queijo, mel, hortaliças, frutas, panificados e pinhão, entre outros. “Tudo produzido com a dedicação característica dos agricultores familiares”, destaca o extensionista da Epagri.

Bocaina do Sul tem 650 famílias agricultoras. O vime é a principal fonte de renda de cerca de 100 delas, que trabalham no cultivo em área estimada de 150 hectares. Eles atuam tanto no preparo e venda das varas de vime verde ou seco, como na agregação de valor, produzindo artesanato, cestarias, utensílios e móveis a partir desta matéria-prima.

Informações e entrevistas

Saulo Luiz Poffo, extensionista rural da Epagri

(49) 32896297 / 99993-3355

Por Gisele Dias, jornalista/ Epagri