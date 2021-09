Publicação da Epagri ajuda a identificar e controlar pragas e doenças do feijão

Identificar pragas e doenças na lavoura de feijão é fundamental para fazer o manejo adequado e garantir uma boa colheita, de forma sustentável. Para ajudar agricultores, extensionistas e consultores nessa tarefa, a Epagri disponibiliza para download gratuito o Boletim Técnico “Pragas e doenças do feijão: diagnose, danos e estratégias de manejo”. O guia é prático e pode ser levado a campo para facilitar a identificação dos problemas de ocorrência mais comum nas lavouras de feijão de Santa Catarina e dos demais estados da Região Sul do Brasil.

Na publicação editada pela empresa do Governo de SC, o usuário encontra fotos e informações sobre morfologia e bioecologia, danos, amostragem e medidas de controle de cada praga. Em relação às doenças, além das imagens, são disponibilizadas informações sobre sintomas, epidemiologia e medidas de controle. Em cada situação, há orientações para o manejo integrado da lavoura.

Pragas do feijão

Na primeira parte, o boletim traz informações sobre pragas como lagarta-rosca, lagarta-elasmo, vaquinha-verde, vaquinha-preta, cigarrinha-verde, mosca-branca, mosca-minadora, ácaro-branco, ácaro-rajado, falsa-medideira, lagarta-da-soja, lagarta-das-vagens, percevejo-marrom, percevejo barriga-verde e caruncho do feijão.

“Entre os fatores limitantes à obtenção de altas produtividades na cultura do feijão está a ocorrência de artrópodes-praga, que pode surgir nas lavouras durante praticamente todo o ciclo. Os insetos e os ácaros são pragas associadas ao feijão que podem causar sérios danos diretos em diversas partes da planta, além de causar danos indiretos, através da transmissão de viroses e microrganismos patogênicos”, destacam os autores.

As informações orientam técnicos e agricultores na prática do Manejo Integrado de Pragas (MIP) do feijão, buscando atender os preceitos de sustentabilidade por meio do uso consciente de estratégias de manejo e táticas de intervenção.

Ilustrações ajudam a identificar pragas e doenças que atacam a cultura do feijão

Doenças do feijão

A publicação também aborda doenças como antracnose, mancha-angular, ferrugem, oídio, mancha de fusarium, podridão radicular seca, mosaico-comum, mosaico-dourado e nematoide-das-galhas, com orientações para o Manejo Integrado de Doenças (MID). “A diagnose através da observação de sintomas e sinais dos patógenos é imprescindível para o manejo integrado de doenças em todos os sistemas produtivos, servindo para orientar o planejamento, a implantação e a condução das lavouras. O objetivo é obter altas produtividades, com qualidade e reduzidos impactos ambientais e para a saúde do agricultor e do consumidor, considerando também os fatores econômicos”, destaca o boletim.

Feijão em Santa Catarina

Cultivado por agricultores familiares, o feijão é uma das culturas mais importantes no Sul do Brasil (Foto: Aires Mariga/Epagri)

O feijão é uma das culturas mais importantes para a Região Sul do Brasil, e é cultivado principalmente por agricultores familiares. Na safra 2019/20, Santa Catarina colheu 101.295t, de acordo com a Síntese Anual da Agricultura de SC, editada pela Epagri/Cepa.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Brasil é o maior consumidor per capita mundial de feijão, com 16 kg/ habitante/ano em 2013. Em 2018, o Brasil ocupava a segunda posição mundial em área plantada de feijão, sendo responsável por 8,8% do total.

Clique aqui para baixar gratuitamente o Boletim Técnico “Pragas e doenças do feijão: diagnose, danos e estratégias de manejo”.

Fonte: Epagri