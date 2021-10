SC disponibiliza R$ 1 milhão para auxiliar produtor rural atingido por intempéries

Os produtores rurais que sofreram prejuízos devido a fenômenos climáticos extremos ocorridos em Santa Catarina, como os vendavais e granizo que atingiram o estado entre setembro e outubro deste ano, contarão com o apoio do Governo do Estado para a restauração das estruturas danificadas. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural disponibilizará R$ 1 milhão para projetos de recuperação.

“É uma resposta da Secretaria de Agricultura, em conjunto com a Epagri, que fez todos os levantamentos nos municípios. Nós tivemos cerca de 196 famílias atingidas. Agora, de maneira ágil, estamos dando uma resposta por meio do Programa Reconstrói SC, em que as famílias poderão acessar um recurso de até R$ 10 mil para fazer a recuperação das suas benfeitorias nas áreas que foram atingidas pelos temporais de granizo”, destacou o secretário adjunto de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto.

As tempestades atingiram principalmente a região Oeste e Meio-Oeste, mas os recursos podem ser acessados por produtores de todo o estado. Para isso, o agricultor deve comprovar, por meio de laudo, que o dano foi causado pela intempérie. Os recursos são do Reconstrói SC, programa do Governo do Estado dedicado ao atendimento emergencial às propriedades rurais e pesqueiras de Santa Catarina.

Reconstrói SC

Financiamentos sem juros são destinados a agricultores familiares e pescadores, para fazerem a recuperação de sistemas produtivos danificados por eventos climáticos extremos. Os agricultores e pescadores poderão contratar financiamentos de até R$ 10 mil, com parcelas anuais e cinco anos de prazo para pagar. A Secretaria da Agricultura dará ainda uma subvenção de 50% para os pagamentos realizados em dia.

Para acessar os recursos os produtores devem procurar a Epagri do seu Município.

Por Paulo Henrique Santhias

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural