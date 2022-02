Inscrições para Faculdade CNA encerram no dia 23 de fevereiro

Santa Catarina conta com polos em São Joaquim , Seara, São Miguel do Oeste e Braço do Norte.

As inscrições para o vestibular dos cursos superiores tecnológicos (a distância) da Faculdade CNA para o primeiro semestre de 2022 encerram no dia 23 de fevereiro. Estão abertas vagas para os cursos de Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. Quem tiver interesse em uma das vagas pode se inscrever pelo link www.faculdadecna.edu.br.

A instituição de ensino superior, que é ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), tem 51 polos de ensino distribuídos em todo o Brasil. Em Santa Catarina são quatro polos da qual o Sistema Faesc/Senar-SC é signatário. Os cursos, integralmente on-line e nas áreas de gestão em agronegócio, são oferecidos em São Joaquim (Planalto Serrano), Seara (Oeste), São Miguel do Oeste (Extremo Oeste) e Braço do Norte (Sul), em parceria com os Sindicatos Rurais locais.

Forma de ingresso – Existem três formas de ingressar na Faculdade CNA: quem já possui um curso superior participará da seleção por meio de análise documental. Para os demais, é possível ingressar por meio do boletim de Desempenho do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) – com nota igual ou superior a 250 pontos em um dos exames ou ainda pelo vestibular online por meio de prova de Redação.

Embora os cursos de graduação sejam a distância, no momento da inscrição os candidatos devem escolher um dos polos de educação a distância.

A mensalidade com desconto previsto no edital custa R$ 179. Para outras informações e inscrições, acesse: http://www.faculdadecna.com.br.