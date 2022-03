É época da Goiaba-serrana: uma super fruta; conheça os benefícios para a saúde

A fruta feijoa, a goiabeira-serrana ocorre naturalmente no Brasil em locais de altitude superior a 800m, associada à mata nativa nos biomas Mata Atlântica e Pampa. Em toda a região de ocorrência natural da espécie, uma importante característica climática é a amplitude térmica: diferenças de temperatura entre o dia e a noite em torno de 10 graus são importantes na formação e intensificação de aromas e sabor de frutos.

A espécie foi descoberta em 1856 pelo botânico alemão Otto Berg. Ela pertence à família Myrtaceae, que possui em torno de mil espécies no Brasil, muitas delas utilizadas economicamente por conta dos frutos comestíveis, como goiaba, pitanga, guabiroba, araçá e jabuticaba.

O ciclo vegetativo da goiabeira-serrana é bem definido. Na Serra Catarinense a maturação dos frutos ocorre de março a abril.

A fecundação da goiabeira-serrana é predominantemente cruzada e a polinização é feita por pássaros e não insetos, como é comum em outras frutíferas. Isso se dá no período pós-inverno, quando há escassez de alimentos e as aves procuram as pétalas das flores da goiabeira-serrana, uma vez que elas são carnosas e de sabor adocicado.

As frutas nativas, no passado conhecidas apenas por comunidades locais, vem despontado como opção de alimentos benéficos para a saúde e diversidade de sabores. Entre as espécies se destaca a Acca sellowiana (Família Myrtaceae), nativa do Sul do Brasil e nordeste do Uruguai, quase desapareceu durante o período de colonização da região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) (Moreto et al., 2014). É popularmente conhecida como goiaba-serrana no Brasil, guaiabo del país no Uruguai e feijoa em outros países.

Por que ela vem sendo considerada uma super fruta ou fruta do futuro?

FEIJOA: COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL

Na composição nutricional da feijoa, destacam-se os seguintes elementos:

Iodo. Mineral que participa da síntese dos hormônios tiroxina e triiodotiroxina pela glândula tireoide. Tais hormônios são importantes para a maioria dos órgãos e grandes funções do organismo, como o sistema cardiovascular, sistema nervoso, processo de termogênese, função renal e respiratória.Vitamina C. Poderoso antioxidante, fundamental para manter o tecido conjuntivo saudável e facilitador da absorção do mineral ferro. A vitamina C também participa da síntese de aminoácidos.Vitamina E. Vitamina lipossolúvel de importantes propriedades antioxidantes, capaz de combater os danos celulares causados pelos radicais livres.Magnésio. Mineral que atua nos processos de contração e relaxamento muscular, produção e transporte de energia, assim como na síntese de proteínas pelo organismo.Fósforo. Mineral constituinte das membranas celulares, dos ossos e dentes. É importante para o metabolismo de glícidos e que age nas contrações musculares.Cálcio. Mineral fundamental para a formação e manutenção dos ossos e dentes.Potássio. Mineral que age no equilíbrio hídrico do organismo e participa dos processos que regulam as atividades neuromusculares.Vitaminas do Complexo B. Conjunto de vitaminas que desempenham diferentes funções importantes no organismo e só podem ser ingeridas através da alimentação.

Cada 100 g de feijoa in natura contêm em média 55 calorias, ou seja, ela é uma fruta de baixo valor calórico.

BENEFÍCIOS DA FEIJOA

Por sua rica composição nutricional, apresenta à feijoa benefícios múltiplos à saúde, entre os quais podemos citar.

Ajuda a emagrecer. Com poucas calorias, a feijoa é um excelente substituto para doces industrializados. Comer uma feijoa entre as refeições ajuda a controlar o apetite, contribuindo para a manutenção de uma dieta balanceada.Tem ação antialérgica. Por suas propriedades antialérgicas, a feijoa é indicada para pessoas que sofrem com problemas de alergias.Fortalece a imunidade. Rica em vitamina C, a feijoa ajuda a fortalecer o sistema imunológico, responsável por proteger o organismo contra agentes causadores de doenças, como fungos, vírus e bactérias.É um potente anti-inflamatório natural. Rica em flavonoides, a feijoa ajuda o organismo a reagir a quadros inflamatórios. Por isso, seu consumo é recomendado para pessoas que sofrem de artrite, gota e outras doenças caracterizadas por quadros inflamatórios graves.Melhora a saúde e aparência da pele. A feijoa é rica em nutrientes que contribuem para a saúde e beleza da pele, como a vitamina C, o mineral zinco e a vitamina E.Previne o envelhecimento precoce. Rica em antioxidantes, a feijoa combate a ação dos radicais livres, responsáveis pela aceleração do processo de envelhecimento.Auxilia na prevenção e tratamento de infecções. Estudos já comprovaram a ação antibacteriana da feijoa. Por isso, seu consumo pode auxiliar no tratamento de quadros infecciosos, embora não substitua a terapia com antibióticos.Ajuda a prevenir o câncer. Os radicais livres têm importante papel no desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Por ser rica em antioxidantes, a feijoa pode ajudar a prevenir o câncer.Previne distúrbios da tireoide. A feijoa é rica em iodo, mineral indispensável para o bom funcionamento da glândula tireoide.PROPRIEDADES DA FEIJOA

A feijoa possui propriedade antibactericida, antioxidante e antialérgica. A presença de flavonoides na fruta fortalece a função imunológica do organismo, estimulando respostas crônicas em processos inflamatórios. Estudos já demonstraram que os flavonoides presentes na feijoa agem de forma seletiva, causando apoptose em células de tumores mieloides, nos quadros de leucemia.

Embora a casca da feijoa não seja consumida, por ter sabor adstringente, pesquisas recentes apontaram uma grande quantidade de fitonutrientes presente nessa parte da fruta. Entre esses fitonutrientes antioxidantes, destacam-se as catequinas, o ácido elágico e o catecol.

A goiaba-serrana é um fruto tipo baga, apresenta tamanho variável (20 e 200 g), formato redondo ou oblongo, a casca pode ser lisa ou rugosa de cor verde clara ou escura. Tanto a casca como a polpa são comestíveis, no entanto, a casca é adstringente e rígida e depende do ponto de maturação para ser consumida, enquanto a polpa é gelatinosa e de cor creme quando o fruto está maduro (Figura 1). A polpa é geralmente consumida de colher, seu sabor é equilibrado entre doce e ácido e os aromas peculiares conquistam os consumidores (Rodríguez et al., 2010). Entretanto, são as características nutricionais e bioativas que tornam a goiaba-serrana uma super fruta.

Phan et al. (2019) realizaram estudo de goiaba-serrana produzidas na Austrália e verificaram baixa quantidade de calorias (55 calorias/100g), alto teor de fibras (6,8 g/100 g pf) e vitamina C (63 mg/100 g pf) e vitamina B (principalmente ácido pantotênico, 0,2 mg/100 g pf). Minerais como o potássio (2,55 mg/kg pf), cálcio (185 mg/kg pf), ferro (2,5 mg/kg pf) e iodo (0,08 mg/kg pf). Possui alta capacidade antioxidante, alto teor de proantocianinas e flavonoides, terpenos e esteroides. Estes compostos apresentam variação na concentração entre a polpa, polpa com semente e a casca (Sánchez-Riaño et al., 2019).

A presença destes compostos em altas concentrações conferem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias, antidepressivas e antioxidantes. Desta forma, além do consumo in natura, a goiaba-serrana tem potencial para combater doenças, gerar produtos industrializados e aditivos alimentícios. Logo, esperamos que o cultivo da goiaba-serrana se estabeleça no Brasil e possamos aproveitar os benefícios desta fruta nativa.

Com informações Planta Consciente e Polícia Militar Ambiental