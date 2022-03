Faculdade CNA forma novos gestores do Agronegócio, Ambiental, Recursos Humanos e Processos Gerenciais de São Joaquim

A Faculdade CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) promoveu nesta semana a cerimônia de colação de grau dos estudantes dos cursos superiores em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. A cerimônia foi transmitida direto da sede da instituição, em Brasília, seguindo as medidas de prevenção à Covid-19.

Entre os 66 formandos estiveram 10 alunos dos cursos de Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais do polo de São Joaquim (SC). Alguns deles acompanharam a solenidade no Sindicato Rural de São Joaquim. Em seguida, foram recepcionados com um jantar de confraternização.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC e vice-presidente da CNA, José Zeferino Pedrozo, foi o patrono das turmas. Fez um resgate histórico da Faculdade desde que foi criada, em 2013, destacando seu crescimento até chegar ao estágio atual, com 53 polos de ensino distribuídos pelo Brasil. “A Faculdade CNA vem contribuindo com a nobre missão de formar novos profissionais qualificados para o agro. É uma honra participar desse momento especial para os formandos e seus familiares, que são vitoriosos, pois a educação é fator para mudança de vida”.

Pedrozo aproveitou também para reconhecer a dedicação dos coordenadores dos polos, presidentes de Federações, superintendentes, presidentes de Sindicatos e demais envolvidos na formação dos novos profissionais. “Homenageio a todos, em nome do presidente do Sindicato Rural de São Joaquim, Antônio Marcos Pagani de Souza, que também é vice-presidente de finanças da nossa federação”.

Antonio Marcos Pagani acompanhou a solenidade de São Joaquim e também parabenizou os formandos pela colação de grau, desejando sucesso em suas carreiras profissionais. Também agradeceu ao João Martins e ao José Zeferino Pedrozo pela concretização do polo da Faculdade CNA em São Joaquim. “Estamos orgulhosos por contribuirmos com a formação de novos profissionais que saem preparados para exercer para atuar em empresas do agronegócio ou para fortalecer suas atividades nas propriedades rurais de suas famílias”.