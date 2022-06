Governo do Estado entrega máquinas agrícolas a 99 municípios de Santa Catarina

Com investimentos de mais de R$ 50 milhões, o Governo do Estado, em conjunto às bancadas federal e estadual, entregou, nesta segunda-feira, 27, máquinas agrícolas para modernizar e fomentar a produção da agricultura catarinense em 99 municípios. A solenidade ocorreu na sede da Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, em Florianópolis.

“Uma das grandes preocupações do governador Carlos Moisés é garantir que estes investimentos tragam desenvolvimento e qualidade de vida a todos os municípios de Santa Catarina. Estes equipamentos, que representam uma união de esforços do Governo com as bancadas federal e estadual, farão diferença no dia a dia de nosso pequeno produtor rural” destacou o chefe da Casa Civil, Juliano Juliano Chiodelli.

Foram entregues 110 novos maquinários para fortalecer a agricultura no estado. Os equipamentos foram adquiridos por emendas parlamentares com contrapartida do Governo de Santa Catarina. São R$ 14,5 milhões em investimentos de emendas parlamentares federais, R$ 340,48 mil de emendas estaduais e R$ 3,2 milhões de contrapartida do Governo do Estado. Houve ainda o investimento de R$ 32 milhões em recursos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade para a compra de 23 escavadeiras hidráulicas.

“É um esforço conjunto. Esta gestão de governo, idealizada pelo governador Carlos Moisés, tem recursos disponíveis para se somar às emendas de bancada. Por exemplo, só nesta emenda que envolve as retroescavadeiras, o Estado fez um aporte de R$ 26 milhões. Isso só é possível porque tem gestão, tem esta otimização dos recursos e a sensibilidade do governador em entender que esses equipamentos vão para a ponta, para os municípios para prestar serviços aos agricultores”, ressalta o secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Ricardo Miotto.

Entre os equipamentos estão distribuidor de adubo líquido, concha/pás carregadeira traseira, lâmina traseira, plantadeira, grade aradora, tratores agrícolas, retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas.

Representando os prefeitos dos municípios contemplados com os maquinários, o prefeito de Orleans, Jorge Koch, destacou os investimentos e a desburocratização realizada pela gestão. “Além de desburocratizar, o municipalismo do governador Carlos Moisés ainda colocou mais de R$ 30 milhões para fazer a distribuição destas máquinas. Nós, prefeitos queremos agradecer ao governador e todos os deputados que tiveram a sensibilidade de entregar mais de 100 equipamentos”, ressaltou o prefeito.

Os parlamentares federais que destinaram emendas para a compra de equipamentos são os senadores Dalírio Beber, Paulo Bauer e Dário Berger e os deputados Cesar Souza, João Paulo Kleinubing, Jorge Boeira, Mauro Mariani, Angela Amin, Carlos Chiodini, Daniel Freitas, Darci de Matos, Fábio Schiochet, Geovânia de Sá, Hélio Costa, Pedro Uczai, Ricardo Guidi. Os deputados estaduais são Altair Silva, José Milton Scheffer, Marlene Fengler, Pe. Pedro Baldissera e Volnei Weber.

Os investimentos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade foram feitos com recursos próprios.

Municípios contemplados pela Secretaria da Agricultura e parlamentares

Coronel Freitas, Itá, Ouro, Lacerdópolis, Leoberto Leal, Ipumirim, Xavantina, Garopa, Águas Mornas, Paulo Lopes, São José do Cerrito, Belmonte, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rodeio, Bom Jesus do Oeste, Campo Alegre, Concórdia, Ilhota, Jacinto Machado, Joaçaba, Serra Alta, Gravatal, Barra Velha, Dionísio Cerqueira, Massaranduba, Matos Costa, Palma Sola, Porto União, Princesa, São Bernardino, São João do Itaperiu, Schroeder, Cocal do Sul, Flor do Sertão, Fraiburgo, Galvão, São Bonifácio, São João Batista, Tangará, Água Doce, Bom Jardim da Serra, Guabiruba, Morro da Fumaça, Passos de Torres, São Bento do Sul, Bom Retiro, Ermo, Imaruí, Jaguaruna, Lauro Müller, Meleiro, Morro Grande, Rio Fortuna, Sangão, Santa Rosa de Lima, Timbé do Sul, Turvo, Barra Bonita, Gravatal, Paial, Passos Maia, São Miguel do Oeste, Irati, Camboriú, Santo Amaro da Imperatriz, Iomerê, Lebon Régis, Salete, Bom Jesus, Lageado Grande, Armazém, São Domingos, Orleans, Ipira e Urubici

Municípios contemplados pela Infraestrutura

Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense, Consórcio Intermunicipal Mampituba, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da Amurel, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária Entre os Rios, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Amrec, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Alto Uruguai Catarinense, Consórcio Intermunicipal Gestão Pública Vale do Itapocu, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Grande Florianópolis, Consórcio Intermunicipal Velho Coronel, Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVi, Tubarão, Porto União, Canelinha, Treze Tílias, Videira, Treze de Maio Canoinhas, Três barras e Ermo.

Por Paulo Henrique Santhias, Assessoria de Imprensa