Uruguai confirma caso de gripe aviária e declara emergência sanitária no país

Oito países da América do Sul contam com casos de gripe aviária; seis deles fazem fronteira com o Brasil.

A última atualização da Organização Panamericana de Saúde (OPS), no dia 11 de janeiro de 2023, relata casos de influenza aviária no continente Americano no Canadá, Estados Unidos, México (América do Norte), Honduras, Panamá (América Central),Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela (América do Sul). Desde então, outros países também registraram surtos, como Cuba e Guatemala, na América Central, e na América do Sul, Bolívia, Uruguai e Argentina. Somados, são 16 países nas Américas com registros da doença altamente patogênica. Destes, oito estão na América do Sul, e seis fazem fronteira com o Brasil, de norte a sul do país.

Após o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca do Uruguai confirmar o primeiro caso de gripe aviária no país, a Diretoria Geral de Serviços Pecuários declarou situação de emergência sanitária em toda região nacional. A descoberta do vírus H5 em uma espécie silvestre ocorreu na área de Laguna Garzón, departamentos de Maldonado e Rocha.

Apesar do decreto, o ministro da Agricultura uruguaio tranquilizou a população e afirmou que “não há transmissão alimentar. O consumo de carne de aves, ovos ou outros produtos avícolas é absolutamente seguro e não há transmissão da doença para outras vias”.

GRIPE AVIÁRIA

A gripe aviária é uma doença viral exótica registrada pela primeira vez em território uruguaio. A transmissão é por contágio direto, e chega na América do Sul por meio de aves contaminadas que migram do norte para o continente sul-americano.

A principal preocupação com a doença é na economia. Como não há cura para esta gripe, a disseminação do vírus pode causar prejuízos significativos à produção aves.