Casal colhe mandioca gigante com mais de 100kg em SC; Colheita inusitada

Um casal apaixonado por agricultura, Otávio e Wilma Hoeppner, de Pomerode, no Vale do Itajaí, tiveram uma grande surpresa na manhã desta quarta-feira (19), enquanto colhiam legumes em seu quintal no bairro Ribeirão Luebke.

Ao colher um pé de mandioca, o casal notou que a raiz era muito maior e mais pesada do que o normal. De fato, a mandioca tinha mais de 100 kg, com um peso total de 112 kg.

Surpreso com o tamanho da raiz, Otávio, de 75 anos, afirmou nunca ter visto algo assim em sua vida. Já Wilma comemorou a possibilidade de não precisar comprar mandioca por um bom tempo e reservou um espaço grande para congelar o alimento.

De acordo com o casal, o tempo que levou para chegar a esse tamanho foi de aproximadamente 7 anos dentro da terra, adubada com adubo e esterco de galinha.

O tamanho impressionante da mandioca chamou a atenção dos moradores da região, que parabenizaram o casal pela conquista.

O pé de mandioca gigante mostra a importância da dedicação e cuidado com a terra, que pode gerar resultados incríveis e inesperados.