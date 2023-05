Cidasc lança a 2ª edição do curso online Receituário Agronômico

O receituário agronômico, emitido por profissional habilitado, é o que orienta o produtor sobre como deve realizar o controle e o manejo de pragas, especificando a dosagem a ser utilizada e o modo de aplicação em relação a produtos químicos ou biológicos que estejam cadastrados em Santa Catarina. A orientação técnica, com a prescrição dos produtos e forma de uso, permite ao agricultor alcançar melhores resultados, usando produtos adequados a sua necessidade e evitando desperdício.

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), órgão ligado à Secretaria de Estado da Agricultura, é a responsável pelo registro destes produtos no estado e fiscaliza a comercialização de insumos agrícolas, que precisa ser feita mediante apresentação do receituário. Para aprimorar a emissão dos receituários agronômicos, a companhia está ofertando uma nova turma do curso online sobre o tema, colaborando com a reciclagem dos profissionais e beneficiando indiretamente o produtor rural catarinense. O curso é destinado a engenheiros agrônomos, engenheiros florestais e técnicos agrícolas, assim como estudantes de graduação e nível médio das respectivas áreas.

Durante a capacitação, os participantes vão atualizar seus conhecimentos sobre os aspectos técnicos, legais e profissionais da emissão de receituário (veja o detalhamento ao final do texto). As aulas serão ministradas na plataforma ENA virtual (http://enavirtual.sc.gov.br/) a partir do dia 5 de junho. O curso é gratuito, mas os interessados precisam realizar a inscrição previamente, até o dia 4 de junho, pelo atalho bit.ly/cursoRA2023 ou pelo link: https://conecta.cidasc.sc.gov.br/app/private/forms/fill/d76424e5-d3de-4266-ae35-8638bb9640e8

A apresentação do receituário é obrigatória para a aquisição de agrotóxicos, mas deve ser entendida como mais do que uma exigência legal. O uso racional destes produtos pode trazer economia ao produtor (mais eficiência, com menor gasto) e reduzir o impacto no meio ambiente. Seguir a orientação do profissional quanto à aplicação também preserva a saúde do produtor e resulta em alimentos com menos resíduos de produtos químicos.

Sobre o curso:

inscrições: até 4 de junho, domingo, pelo pelo atalho bit.ly/cursoRA2023 ou pelo link https://conecta.cidasc.sc.gov.br/app/private/forms/fill/d76424e5-d3de-4266-ae35-8638bb9640e8

início do curso: 5 de junho, através da plataforma ENA virtual

Público: engenheiros agrônomos, engenheiros florestais e técnicos agrícolas, assim como estudantes de graduação e nível médio das respectivas áreas.

Conteúdo:

Módulo 1 – Agricultura e produção de alimentos.

Módulo 2 – Pragas agrícolas e seu controle.

Módulo 3 – Mecanismos de ação, resistência e toxicologia de agrotóxicos.

Módulo 4 – Receituário Agronômico.

Módulo 5 – Legislação de agrotóxicos.

As atividades são realizadas de forma assíncrona (o aluno realiza as atividades no horário que preferir), mas está prevista uma atividade por videoconferência para os inscritos tirarem suas dúvidas.

Por Denise De Rocchi

Assessoria de Comunicação – Cidasc