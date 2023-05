Pesquisador da Epagri de São Joaquim é finalista do Prêmio Inovação Catarinense da Fapesc

Leonardo Araujo, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em São Joaquim, é um dos finalistas da edição de 2022 do Prêmio Inovação Catarinense – Professor Caspar Erich Stemmer, promovido pela Fapesc. O objetivo da premiação é incentivar e reconhecer os esforços bem-sucedidos de gestão da Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) que auxiliem no desenvolvimento dos ecossistemas de empreendedorismo inovador em Santa Catarina.

A edição 2022 alcançou o recorde de inscritos, com 272 candidaturas distribuídas pelas 10 categorias do prêmio. Serão distribuídos R$420 mil em prêmios para os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria. Leonardo já um dos premiados na categoria Pesquisador Inovador, resta saber sua colocação, que será anunciada pela Fapesc no segundo semestre.

Combate ao cancro europeu

Em 2016 Leonardo iniciou as pesquisas para combater o cancro europeu da macieira (CEM), considerada a principal preocupação dos fruticultores, já que tem potencial de inviabilizar a produção de maçãs na serra catarinense. “Começamos a produzir vários estudos epidemiológicos, fizemos um aplicativo e um site, diversas reuniões e palestras”, enumera o pesquisador. “Essa indicação nada mais é do que o reconhecimento desse árduo trabalho feito dentro da região de São Joaquim”, atesta ele.

“Na hora que eu vi [o nome na lista de finalistas], eu posso dizer que explodi de alegria”. É assim que Leonardo resume seu sentimento com a indicação. Natural de Florianópolis, se graduou em Agronomia em 2007 e fez mestrado em Recursos Genéticos Vegetais em 2010, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Concluiu doutorado em 2014 e pós-doutorado em 2015 em Fitopatologia, pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ingressou na Epagri em 2015, onde sempre atuou como pesquisador da Estação Experimental de São Joaquim.

Leonardo recebeu outras premiações pelas pesquisas com o cancro europeu. Em 2021 foi eleito o melhor trabalho no formato artigo durante o XIII Congresso Brasileiro de Agroinformática. Foi contemplado, em 2019, com uma bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, por três anos, renovada pelo mesmo tempo a partir de 01 de março de 2023.

Leonardo promove reuniões e palestras para falar aos produtores sobre a doença que ataca macieiras

Também em 2021, o trabalho “Viability and release of Neonectria ditissima ascospores on apple fruit in Brazil” foi publicado na conceituada revista inglesa Plant Pathology e teve uma das imagens estampada na capa da publicação. No ano seguinte, outro artigo sobre o tema foi publicado na revista italiana Journal Plant Pathology. Recebeu ainda o prêmio destaque de melhor trabalho na sessão pôster do VI EpidemioBrasil, workshop de Epidemiologia de Doenças de Plantas, organizado pela Sociedade Brasileira de Fitopatologia.

Clínica fitopatológica

O pesquisador desenvolve ainda um projeto de clínica fitopatológica, no Laboratório de Fitopatologia da Estação Experimental, que atende os produtores e técnicos da região serrana de Santa Catarina, diagnosticando doenças nas principais fruteiras de clima temperado. Representa a Epagri em diversas instituições nacionais relacionadas ao combate ao cancro europeu.

Leonardo afirma que estar na lista de finalistas do Prêmio Inovação Catarinense o motiva ainda mais a continuar trabalhando com cancro europeu e a permanecer fazendo pesquisa de excelência. “Apesar de ser uma doença muito ruim para os produtores, ela tem alavancado muito a minha carreira, trazendo reconhecimento perante técnicos e fruticultores”, finaliza o pesquisador.

Leonardo Araujo, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em São Joaquim

Por Gisele Dias, Epagri