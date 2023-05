Drone trator é lançado para modernizar a agricultura; inovação

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) autorizou no final do mês passado, o uso comercial do primeiro Drone Trator do mundo. Fabricado pela empresa Guardian Agriculture, o SC1 é um drone de terceira geração projetado para ser usado na aplicação aérea de pesticidas em diferentes cultivos agrícolas. Com uma envergadura de 4,5 metros, quatro hélices e um sistema de difusão, o drone pode viajar de forma autônoma e cobrir 40 acres (cerca de 16 hectares) por hora de forma eficiente. Este artigo explora os recursos e benefícios do Drone Trator SC1, como ele pode revolucionar a agricultura e os avanços tecnológicos que estão mudando a forma de cultivo como conhecemos hoje.

O Drone Trator SC1Os agricultores comerciais estão rapidamente abandonando equipamentos de pulverização terrestre em favor de sistemas autônomos não tripulados; no entanto, a maioria dos sistemas disponíveis hoje é muito pequena para fornecer aos agricultores cobertura total do campo a um preço competitivo. A Guardian Agriculture é agora a única empresa dos EUA a oferecer uma solução viável – com um tamanho eVTOL que oferece a mesma cobertura abrangente que o equipamento tradicional de pulverização aérea de culturas e pulverização terrestre, com os mesmos ou menores custos, tudo com precisão digital.

permite que o trabalho seja feito mesmo em condições de chuva ou nevoeiro. Avanços tecnológicos na agricultura A automação é uma tendência crescente na agricultura. As empresas estão desenvolvendo novas tecnologias, como robôs, inteligência artificial (IA) e tratores autônomos, para melhorar a eficiência da produção agrícola e reduzir os custos. O SC1 é um exemplo dessa tendência, mostrando como a tecnologia pode ser usada para melhorar a eficiência da aplicação de pesticidas em larga escala. Pedido e capacidade de fabricação Devido à alta demanda por drones tratores, a Guardian está atualmente aceitando pedidos para o final de 2025. Adam Bercu, CEO da empresa, disse que a capacidade de fabricação permanecerá a mesma por anos. Isso mostra que a demanda por drones tratores é alta e continua a crescer à medida que mais agricultores reconhecem os benefícios desses equipamentos.

Com informações: Sou Agro.Net