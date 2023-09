ASSEA Promove Ciclo de Palestras: Inovação na Fruticultura de Clima Temperado

Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense (ASSEA) reúne especialistas para discutir avanços na agricultura

A Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense (ASSEA) promoveu, na última sexta-feira, dia 01 de setembro, um ciclo de palestras com o tema “Inovação para a Fruticultura de Clima Temperado”. O evento teve como ponto de encontro a sala de reuniões da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) em São Joaquim e contou com a participação de engenheiros agrônomos, produtores rurais e demais interessados na área.

O ciclo de palestras teve como objetivo principal explorar as últimas tendências e avanços tecnológicos que podem ser aplicados na fruticultura de clima temperado, visando aumentar a produtividade, a eficiência e a sustentabilidade do setor.

Os temas abordados durante as palestras foram os seguintes:

Como potencializar o trabalho do Agrônomo através das plataformas digitais – Apresentado pelo Engenheiro Agrônomo Gabriel Wathier, da empresa ELYSIOS. A palestra destacou a importância das ferramentas digitais na gestão agrícola e como elas podem auxiliar os profissionais na tomada de decisões mais precisas.

Agricultura de Precisão: um conjunto de técnicas para gestão da produção rural que considera a existência de variabilidade espacial na cultura – Ministrada pelo Engenheiro Agrônomo Dr. Luciano Gebler, da EMBRAPA. O palestrante abordou as técnicas de agricultura de precisão e como elas podem melhorar a eficiência na produção agrícola.

Soluções autônomas de pulverização na fruticultura – Também apresentado pelo Engenheiro Agrônomo Dr. Luciano Gebler, da EMBRAPA. A palestra destacou a importância da automação na pulverização de culturas, reduzindo o uso de insumos químicos e aumentando a eficácia.

Além das palestras técnicas, o evento também contou com apresentações institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC) e da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA (MÚTUA-SC).

Controle Biológico de Insetos Praga na Cultura da Maçã: o uso de ferramentas auxiliares visando a redução de insumos químicos – Outra palestra ministrada pelo Engenheiro Agrônomo Dr. Luciano Gebler, da EMBRAPA. O foco foi o uso de métodos biológicos para o controle de pragas na cultura da maçã.

Inteligência Artificial e os Sistemas de Pulverização Seletiva – Apresentação do Engenheiro Agrônomo Dr. Luciano Gebler, da EMBRAPA. A palestra explorou como a inteligência artificial pode ser aplicada na pulverização seletiva, economizando recursos e reduzindo o impacto ambiental.

Utilização de Drones na Fruticultura – Também conduzida pelo Engenheiro Agrônomo Dr. Luciano Gebler, da EMBRAPA. A apresentação abordou o uso de drones na monitorização e gestão das culturas, fornecendo informações valiosas para os agricultores.

Ao final do ciclo de palestras, foi realizada uma avaliação do evento e seu encerramento. Os participantes elogiaram a iniciativa da ASSEA em trazer temas tão relevantes e atuais para a discussão, destacando a importância de se manter atualizado nas práticas e tecnologias agrícolas para o sucesso da fruticultura de clima temperado na região da Serra Catarinense.

A ASSEA continua a desempenhar um papel fundamental na promoção do conhecimento e na capacitação dos engenheiros agrônomos e profissionais da área, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agricultura na região.