Epagri recebe selo Empresa Cidadã por empregar jovens aprendizes

A Epagri recebeu em novembro o selo Empresa Cidadã 2023, por ter gerado estágio, aprendizagem e emprego a jovens. O selo é concedido pelo Poder Judiciário de Santa Catarina a parceiros do Programa Novos Caminhos (PNC). Além da Epagri, outras 17 empresas receberam o selo este ano.

O PNC foi instituído em 2013 pelo Poder Judiciário em parceria com outras instituições, com a finalidade de desenvolver as potencialidades e contribuir para a construção da autonomia dos adolescentes com idade acima de 14 anos, que se encontram ou passaram por medida protetiva de acolhimento. Na Epagri são contratados todos os anos jovens aprendizes, alguns encaminhados pelo PNC.

Santheslie Milfort, jovem aprendiz do Departamento Estadual de Gestão de Pessoas da Epagri, foi encaminhada pelo PNC e é um exemplo de sucesso. Em evento realizado no dia 1 de novembro para marcar o encerramento das atividades de 2023 do Programa na Grande Florianópolis, ela recebeu Certificado de Honra, entre os 96 jovens atendidos na região neste ano. O Certificado foi concedido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e o Sesi/Senai. Santheslie também é destaque no vídeo Abrindo as portas para o primeiro emprego, apresentado no evento “Programa Novos Caminhos: 10 anos Transformando Vidas”, promovido pelo TJSC em agosto.

Ela é natural do Haiti e mora no Brasil há quatro anos. Permaneceu em abrigo até completar a maioridade e hoje, com 18 anos, está no segundo ano de seu primeiro emprego. O contrato de Santheslie com a Epagri segue até agosto de 2024 e ela se mostra feliz com a oportunidade de aprender as primeiras noções no campo profissional.

“É muito legal ser jovem aprendiz, para começar, conhecer o mercado de trabalho”, descreve a estudante. “Pra mim, é uma grande oportunidade, me ajuda a realizar um sonho”, relata. Santheslie estuda no segundo ano do nível médio e se prepara para prestar vestibular para enfermagem.

A Epagri, que também recebeu o selo Empresa Cidadã em 2022, contrata habitualmente jovens aprendizes, nem todos pelo Programa. Nos dois últimos anos passaram pela Empresa 158 aprendizes. Em 2023 foram contratados 73 jovens incluindo contratos ativos e desligamentos. Atualmente a Epagri conta com 45 aprendizes, distribuídos por 28 unidades.