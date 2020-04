Mistério! Corpo é encontrado no fundo do Cânion das Laranjeiras em Bom Jardim da Serra

A policia Civil de Bom Jardim da Serra, recebeu uma informação na data de 13/04/2020, que no cânion das laranjeiras havia sido encontrado um cadáver, para o qual a Policia Civil de Bom Jardim da Serra e IGP solicitaram o apoio do Corpo de bombeiros Militar para o resgate dos restos mortais da vítima.

Na data de hoje 14/04/2020 foi deslocada uma equipe de resgate composta por bombeiros e peritos do IGP.

A ocorrência se deu numa propriedade particular cerca de 15 km do centro da cidade e teve uma duração de mais de 07h entre o deslocamento e resgate. Foram utilizadas as técnicas de rapel em terreno com declividade de 30º e muito acidentado, dificultando o deslocamento, após 200m a equipe teve acesso ao local.

O cadáver encontrava-se em um riacho em meio as pedras e no seu entorno alguns materiais, não sendo possível identificar a vitima e posição da mesma. O perito do IGP fez acompanhamento até a posição exata para realizar os procedimentos afins e por volta das 18h deu-se por encerrada a ocorrência com os restos mortais da vítima sob responsabilidade do IGP de Lages.