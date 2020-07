Bom Jardim volta atrás e reabre comércio mantendo Turismo Fechado

A Prefeitura de Bom Jardim da Serra voltou atrás no decreto de lockdown e editou, no início da noite desta segunda (20), um decreto similar ao adotado pela Prefeitura de São Joaquim onde permite a abertura do comércio local ficando apenas as atividades Turísticas restritas no município como Hotéis, Pousadas, Pontos turísticos e restaurantes.

A Prefeitura ainda publicou uma nota nas redes sociais explicando sobre a decisão:

A Administração Municipal de Bom Jardim da Serra, depois de reavaliar com autoridades de Saúde a situação do município frente a pandemia, de ser questionada pelo Ministério Público com relação ao acesso de pessoas aos Pontos Turísticos do município e das medidas necessárias para conter uma possível contaminação excessiva pelo fluxo de turistas, edita o Decreto 112/2020 afim de avaliar e elaborar com tempo as estratégias de Combate ao COVID 19, tendo em vista que o município em sua população não possui nenhum caso positivado ativo, porém tem constatado muito movimento de pessoas de outros lugares.

Recomenda-se, mais uma vez, que todos os bonjardinenses fiquem em casa, principalmente quem pertence ao grupo de risco e se for extremamente necessário sair, é obrigatório o uso de máscara, higienização e distanciamento.

Veja o Decreto na íntegra: