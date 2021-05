Bom Jardim da Serra no Programa Defesa Civil na Escola

O Prefeito Pedro Ostetto do município de Bom Jardim da Serra junto com o Coordenador Municipal Lucas Bianquini e o Coordenador Regional Marcelo Minussi assinou na manhã dessa quarta feira 12 de maio, o Termo de Adesão ao Programa Defesa Civil na Escola.

Aderiram ao Programa a Escola Estadual Adolfo José Martins através da Diretora Professora Suzana Cardoso e as Escolas Municipais Altos da Boa Vista com a Diretora Rosilene Borges e São Gerônimo com a Diretora Tuany Nezi.

A Secretária de Educação Eleni Girardi Padilha e o Presidente da Câmara de Vereadores João Cristiano participaram do ato além dos Professores que vão ser capacitados para ministrar as aulas nas Escolas.