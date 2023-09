Mulher é morta em Bom Jardim da Serra; Crime Brutal

Crime Brutal: Moradores de Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, estão perplexos diante do terrível acontecimento relacionado ao assassinato de uma mulher. Conforme informações obtidas pela equipe do EA Notícias, a Polícia Militar foi chamada para investigar uma possível briga de casal no Bairro Cohab, na madrugada desta segunda-feira 18/09/23.

Ao chegarem ao local, juntamente com o Corpo de Bombeiros, constatou-se o crime de feminicídio, com a vítima identificada como MARIA APARECIDA DA ROSA, popular Nega, encontrada caída em sua residência, vítima de um corte profundo no pescoço.

Após dialogar com as partes envolvidas, ficou evidente que ocorreu uma discussão entre MARIA APARECIDA DA ROSA e seu ex-marido, T.P. Essa discussão resultou no ataque de T.P. contra Maria, utilizando uma faca para cortar seu pescoço. Na casa, estavam também a filha do ex-casal, T.P.R, de 10 anos e W.R.A, de 15 anos.

Posteriormente, o autor evadiu-se do local. A Polícia Militar, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), deslocou-se até a região e iniciou buscas, mas o autor já havia fugido para o matagal.

Neste momento, a sociedade clama pela rápida prisão desse criminoso. Trata-se de um crime brutal, com requintes de crueldade cometidos contra uma mulher, evidenciando a força física desproporcional de um homem. O Estado, por meio das forças policiais, deve fornecer uma resposta rápida à sociedade; isso é o mínimo que se espera nesse momento.

Infelizmente MARIA APARECIDA DA ROSA, se torna mais uma trágica estatística em um histórico cruel de vítimas de assassinato no Brasil. A vítima, que estava em processo de separação, deixa um vazio irreparável na vida dos filhos e na família.