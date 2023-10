Atenção! Transito está novamente interrompido entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra

Chuvas voltam causar transtornos na Serra Catarinense. Na madrugada de 17 de outubro de 2023, um incidente envolvendo um veículo comercial VW/11.180 DRC 4X2, conduzido por C.C. B., de 35 anos, resultou em danos materiais na rodovia SC 390, Km 379,750, localizada no município de Bom Jardim da Serra, Santa Catarina.

O sinistro ocorreu em meio às condições adversas do clima, sendo o resultado das fortes chuvas que atingiram a região nas últimas horas. No local do acidente, a pista já havia sido submetida a trabalhos de manutenção, com a remoção da camada asfáltica e a liberação do trânsito apenas em uma das faixas. No entanto, devido ao acúmulo de chuva, a pista cedeu, levando ao incidente.

O condutor, C.C. B., submeteu-se ao teste do etilômetro, que não acusou a presença de álcool em seu organismo, descartando a influência do álcool como fator contribuinte para o sinistro.

As circunstâncias do acidente ocorreram em uma área de pista em rampa, desprovida de pavimento asfáltico e molhada devido às condições climáticas. O acidente se desenvolveu em uma curva, e as sinalizações de trânsito estavam visíveis, alertando os motoristas para as condições perigosas da estrada.

Com base nas informações disponíveis, as autoridades locais confeccionaram o presente Boletim de Ocorrência, registrando o incidente como um sinistro de trânsito com danos materiais. As equipes de manutenção rodoviária estão trabalhando para restaurar a rodovia e garantir a segurança dos motoristas na região.

Após o incidente, a rodovia teve que ser totalmente fechada e o transito está interrompido no local.