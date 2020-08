Corpo de Bombeiros é acionado para combater incêndio em apartamento no Centro de São Joaquim

Todas as guarnições em serviço do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o incêndio em um apartamento na Rua Marcos Batista, Centro de São Joaquim.

Foi realizado fechamento dos registros de gás, arrombado a porta principal do apartamento e montado uma linha direta, adentrando em dupla sem nenhuma visibilidade devido à fumaça ter tomado toda a residência.

Outros moradores evacuaram o prédio até que a situação fosse controlada, a maior dificuldade para o combate foi o fato de o fogo ser no quarto andar do prédio. Os bombeiros precisaram usar vários lances de mangueiras para poder chegar ao apartamento.

As chamas estavam concentradas apenas em um cômodo do apartamento, após 45 min de trabalho intenso o fogo foi controlado e realizado o rescaldo, uma perícia irá apurar as causas do incêndio.

Foi retirado alguns materiais combustíveis e móveis, feito ventilação natural, orientado o proprietário a preservar o local para fins de informe pericial, ninguém ficou ferido.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar