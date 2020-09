Colisão entre Fiat uno e caminhão deixa uma pessoa morta na Serra Catarinense

O acidente aconteceu às 00h55min da madrugada deste sábado (05) no Km 275 da BR 282 no município de São José do Cerrito próximo a localidade de Salto dos Marianos.

Uma colisão envolveu um Fiat Uno de São José do Cerrito conduzido por um jovem de 23 anos. Com o impacto o motorista do Fiat Uno não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O Corpo de Bombeiros precisou usar técnicas de desencarceramento pois o corpo estava preso às ferragens do veículo. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e recusou atendimento dos bombeiros. A cena do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiro Militar