Bombeiros resgatam mulher que tentou se atirar da janela do Hospital em São Joaquim

Um fato inusitado ocorreu no Hospital Sagrado Coração de Jesus, em São Joaquim no início manhã deste último sábado (14), quando uma mulher de 31 anos, paciente psiquiátrica tentou se atirar pela janela do 2º andar.

Ela chegou a ficar com as pernas balançando pelo lado de fora e ameaçando se jogar. Os Bombeiros foram acionados e usaram o máximo de psicologia para tentar convencer a mulher de não saltar.

Enquanto um dos bombeiros falava com ela pelo lado de fora chamando a sua atenção, outro bombeiro, com a ajuda dos funcionários do Hospital, conseguiram puxar ela de volta para dentro do quarto.

Por sorte a história teve um final feliz graças ao trabalho do Corpo de Bombeiros e dos funcionários do Hospital Sagrado Coração de Jesus.