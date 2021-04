Pendurado por 2 horas – Bombeiros resgatam jovem de cima de um pinheiro em São Joaquim

Por solicitação da central, as guarnições da VTR-ABTR-78 E ASU-413, deslocaram a localidade de Morro Agudo para fazer um resgate de pessoa em altura. Segundo a solicitante havia um masculino pendurado em um pinheiro araucária com aproximadamente 15m de altura.

Chegando no local as guarnições encontraram um jovem de 19 anos, morador do bairro Madre Paulina, em São Joaquim que encontrava-se pendurado e agarrado a uma altura de 20m do chão.

Foi armado um estabelecimento com um cabo de salvamento de 50m e ancorado ao pé do pinheiro, logo em seguida foi efetuado acesso até o local onde está o jovem com a utilização de um ascensor e o trava cabo, em seguida foi confeccionado uma cadeirinha de salvamento na vitima e o estabilizado. depois de estabilizado e em segurança foi efetuado a acoplagem do jovem ao resgatista e logo em seguida foi efetuado a descida da via rapel acoplado ao bombeiro.

Feito analise primária e secundária no jovem e nada foi constatado. Logo após as analises o jovem relatou os fatos que ao subir no pinheiro para fazer a retirada de algumas pinhas o mesmo sentiu-se cansado, e quando viu que poderia cair se amarrou ao pinheiro utilizando uma corda que ele utilizava ficando ali por volta de mais ou menos 2 horas até a chegada do socorro.

Após deixar o jovem em segurança e aos cuidados de familiares as guarnições retornarão ao quartel.

Com informações do Corpo de Bombeiros