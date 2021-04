Homem desaparecido é encontrado em meio a mata na Rodovia Caminhos da Neve em São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 10h40 da manhã desta quarta-feira (21), para atender a uma ocorrência de atendimento pré-hospitalar, na SC – 114, Rodovia Caminhos da Neve aos fundos do alojamento da empresa Camargo Corrêa .

Chegando no local receberam a informação que a vítima se encontrava na mata, cerca de 2 Km da residência e estava desaparecida desde domingo (18 de abril). Foi acionado o veículo AR-130 e deslocado até o local da mata por um terreno em declive até o leito do Rio São Mateus.

A vítima um senhor de 50 anos se encontrava cerca de 200 metros do outro lado da margem do riacho. Ele estava deitado, consciente, com hipotermia, edema generalizado pelo corpo, principalmente nas pernas, apresentava sinais de desidratação e trêmulo, foi estabilizado na maca envelope com tirantes, aquecido com cobertor e transportado até a estrada, após foi conduzido ao Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar