Casa pega fogo no centro de São Joaquim

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado na noite desta terça-feira (22) após um incêndio tomar conta de uma residência na Rua Juiz Fonseca Nunes, no centro da cidade.

De acordo com as informações de populares, o incêndio teve início no micro-ondas e se espalhou pela casa queimando parte dos móveis, forro e o lado interno da residência.

Altas labaredas levantaram pelo telhado e assustou os vizinhos. A energia elétrica precisou ser cortada para evitar mais danos, os bombeiros tiveram um grande trabalho para conter as chamas e evitar que o incêndio propagasse para as casas ao lado. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.