As esquipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às 17h18 desta sexta-feira (09), no Bairro Santa Paulina próximo a escola Jurema Hugen Palma. A informação dava conta de que uma residência estava em chamas.

Ao chegar no local foi constatado um incêndio em entulhos nos fundos de uma residência, rapidamente os bombeiros iniciaram o combate as chamas e evitaram que o fogo se alastrasse para a casa, ninguém ficou ferido.