Homem fica prensado por rolo compressor após capotamento em Urubici

Os Bombeiros de Urubici foram acionados na tarde desta terça-feira, dia 14, para atender um capotamento de uma máquina rolo compressor, onde o condutor de 30 anos, ficou preso no equipamento, na estrada Geral Morro do Parapente. A vítima foi encontrada consciente e orientado, o veículo ao tombar, capotou, e prensou o mesmo no local entre o volante e o chão.

Com o auxílio do cilindro expansor e cunhas de estabilização, foi possível erguer o veículo o suficiente para retirá-lo. Já em maca rígida, com auxílio da guarnição do ASU-363 e também de populares que já estavam no local. Após a imobilização completa da vítima devido à suspeitas de fratura em membro superior, ele foi conduzido ao Hospital São José de Urubici para avaliação médica.

Com informações: Noticia no Ato