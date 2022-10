Idoso fica ferido após perder o controle do carro e sair de pista em São Joaquim

Um motorista de 69 anos perdeu o controle do carro, um Fiat Uno, por volta das 14h de sexta-feira (30), na localidade Grota do Cedro, em São Joaquim. Na ocasião, ele perdeu o controle do veículo e saiu da pista.



Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o motorista encontrava-se fora do veículo, consciente e orientado, mas com edema no rosto e suspeita de fratura no tornozelo e nos arcos costais.



Foi realizado o protocolo de imobilização e limpeza dos ferimentos. O motorista foi conduzido ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em São Joaquim. O veículo ficou aos cuidados dos familiares que estavam presentes no local.