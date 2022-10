Bombeiros atendem saída de pista seguida de tombamento na SC 114 em São Joaquim

As Guarnições do Trem de Socorro da cidade de São Joaquim (ABTR-78, ASU-413 deslocaram até a SC 114, localidade do cruzeiro, para atender a um acidente de trânsito de veículo pesado. No local foi confirmada a ocorrência.



Tratava-se de uma saída de pista seguida de tombamento lateral de um caminhão Scânia, placa Mercosul. De imediato foi constatado que o caminhão estava vazio no seu habitáculo (cabine), sem vítimas presas nas ferragens, sendo que o condutor chegou posteriormente de carona com um morador local, informando a guarnição que saiu do veículo por meios próprios, sem lesão aparentemente grave, foi feito o atendimento pela guarnição do ASU-413 , constatado os sinais vitais alterados, foi conduzida a vítima para reavaliação no Hospital Sagrado Coração de Jesus.

Sem perigo iminente de um novo acidente, liberando o trânsito nos dois sentidos.