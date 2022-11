Após rápido atendimento, Bombeiros salvam casa de incêndio em São Joaquim

A guarnição do ABTR 78, do Corpo de Bombeiro de São Joaquim, foi acionada para atender a um incêndio em uma residência na rua Brasilêncio dos Santos, bairro Cohab II. Ao chegar no local foi confirmada a natureza da ocorrência, tratando-se de um incêndio em residência unifamiliar.

Casa construída alvenaria, com incêndio confinado em um dos cômodos aos fundos. As primeiras ações realizadas pelas guarnições foi a montagem do estabelecimento, colocação de EPR para posteriormente a entrada na residência, a qual estava tomada por fumaça.

Foi realizado o resfriamento do ambiente, após a elevação do plano neutro foi possível identificar o foco, realizando ataque direto as chamas, extinguindo rapidamente o fogo que acometiam um móvel tipo poltrona. Foram utilizados um lance de mangueira e aproximadamente 150 litros de água.

Logo após foram coletadas as informações para posteriormente ser confeccionado o informe pericial, sem vítimas e com apenas danos matérias a residência ficou aos cuidados do responsável pelo imóvel.