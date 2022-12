CBMSC lança edital para concurso público com 250 vagas

Nesta sexta-feira (2), o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) lançou o edital para o concurso público para o Curso de Formação de Praças (CFP). As inscrições ocorrem de 5 de dezembro 2022 a 5 de janeiro de 2023.

No total serão ofertadas 250, sendo 200 delas são dedicadas a candidatos do sexo masculino e 50 para o sexo feminino. O valor da inscrição é R$ 200,00. As vagas deste destinam-se exclusivamente ao reforço do efetivo das Organizações Bombeiro Militares (OBM) pertencentes a 2ª Região Bombeiro Militar (Batalhões: 2º, com sede em Curitibanos; 5º, com sede em Lages; 9º, com sede em Canoinhas e 15º, com sede em Rio do Sul) e da 3ª Região Bombeiro Militar (Batalhões: 6º, com sede em Chapecó, 11º, com sede em Joaçaba, 12º, com sede em São Miguel do Oeste e 14º, com sede em Xanxerê).

Confira a lista de requisitos completa no edital, neste link.

Curso de Formação de Praças (CFP)

O curso tem duração de 9 meses. Após o ingresso, o candidato aprovado no concurso e matriculado é denominado aluno-soldado bombeiro militar durante o período de formação, com graduação de Soldado 3ª Classe, na condição de Não-Qualificado (NQ). Após a conclusão do CFP, os aprovados passam a ser soldados Bombeiro Militar 2ª Classe.

O aluno-soldado terá contato com disciplinas teóricas e práticas em diversas áreas do conhecimento e em todas as áreas de atuação operacional, a fim de se capacitar para o exercício de todas as atividades executadas por um soldado do CBMSC.

Os soldados, após aprovados no CFP, passam a exercer funções de execução nas Unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, tais como: combatente, socorrista, resgatista, analista de projetos, vistoriador, entre outras funções, de acordo com as competências previstas no Art. 108 da Constituição Estadual.

A Carreira de Praça do CBMSC oferece as seguintes graduações: soldado 3ª classe, soldado 2ª classe, soldado 1ª classe, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente.