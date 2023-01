Veículo capota no interior de Bom Jardim da Serra

O trem de socorro do quartel de Bom Jardim da Serra deslocou até a localidade de Altos da Boa Vista, interior do município, para atendimento de acidente de trânsito envolvendo o veículo placa Mercosul, conduzida por feminina de 24 anos.

Após percorrer cerca de 15 km, a guarnição do ASU-469 foi abordada por um veículo o qual já estava trazendo a vítima.

De imediato, foi dado início ao atendimento da vítima, a qual relatava dor nas costelas e clavícula, com edema na região frontal e escoriações, com baixa saturação.

A paciente foi encaminhada para o hospital municipal de Bom Jardim da Serra.