CBMSC conclui curso de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) concluiu na sexta-feira, 01, o Curso de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (CPCIF), ministrado na cidade de Porto União. O curso iniciou em 21 de agosto e contou com a participação de 24 alunos bombeiros militares da corporação.

O CPCIF tem o objetivo de fornecer aos bombeiros militares as habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar situações desafiadoras em incêndios florestais, capacitando-os para agir de maneira eficaz e segura em ambientes de alta complexidade. Ao longo de duas semanas intensivas de treinamento, os participantes tiveram acesso a aulas teóricas e práticas, proporcionando uma compreensão aprofundada das estratégias de prevenção, combate e controle de incêndios em áreas florestais.

No decorrer do curso, foi abordada uma ampla gama de tópicos, incluindo:

– Identificação de tipos de vegetação e terrenos propensos a incêndios;

– Táticas de combate a incêndios florestais, incluindo uso de ferramentas e técnicas especializadas;

– Estratégias de evacuação de áreas afetadas e resgate de pessoas e animais;

– Utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva;

– Noções de meteorologia e comportamento do fogo;

– Coordenação de equipes em situações de combate a incêndios florestais.

No encerramento do curso, os instrutores elogiaram o comprometimento e a dedicação demonstrados pelos participantes. Tal treinamento não apenas aprimorou as habilidades dos bombeiros militares, mas também fortaleceu a capacidade da corporação de responder de maneira eficaz a situações de emergência, protegendo vidas, propriedades e o meio ambiente reforçando a importância de se investir continuamente em treinamentos especializados para enfrentar os desafios cada vez mais complexos relacionados a incêndios florestais.

Por Centro de Comunicação Social Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (