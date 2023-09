Corpo de Bombeiros dá dicas de como se prevenir em vendavais

Os bombeiros esclarecem que, até o momento, os atendimentos seguem na normalidade, mas trazem dicas do que fazer em caso de vendavais.

As altas temperaturas trazem junto os famosos temporais e, com eles, a possibilidade de vendavais, que acabam causando estragos e destelhamentos. Diante de uma semana com forte calor em Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar esclarece que, até o momento, os atendimentos seguem na normalidade, mas traz dicas do que fazer em caso de vendavais.

Revise a resistência da casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

​Feche bem janelas, basculantes, portas de armários, evitando canalizações de ventos no interior da residência;

Feche persianas, cortinas, blecautes para, no caso de quebra de algum vidro de janela, os estilhaços não sejam lançados e espalhados pelo cômodo, podendo atingir algum morador;

Mantenha distância de janelas, vidros e objetos perfuro cortantes;

Desligue os aparelhos elétricos e feche o registro do gás de cozinha, evitando agravamentos no caso de queda de árvores;

​Abaixe para o piso todos os objetos que possam cair;

Prenda ou remova objetos soltos, de forma a evitar que, sob a ação do vento, se convertam em projéteis que possam ser lançados contra estruturas, edificações ou equipamentos;

​Mantenha as árvores de sua casa bem cuidadas e podadas;

Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;