Bombeiros atendem 21 ocorrências causadas pela chuva intensa e Defesa Civil mantém alertas para enchentes e deslizamentos

O estado foi atingido por chuvas intensas e volumosas desde o final da tarde desta terça-feira, 03. Até às 8h desta quarta-feira, 04, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) atendeu 21 ocorrências relacionadas ao evento climático.





“Nossa maior preocupação é com as pessoas. É fundamental que a população fique alerta, acompanhando com atenção as informações e orientações dos órgãos oficiais. O Governo seguirá trabalhando com toda a sua capacidade técnica e operacional para proteger a vida e minimizar os prejuízos”, frisa o governador Jorginho Mello.

Até o momento foram registradas ocorrências nos Batalhões de Bombeiros Militar (BBM) com sede em: Canoinhas (9º BBM); Joaçaba (11º BBM); Florianópolis (1º BBM); Itajaí (7º BBM); Chapecó (6º BBM); Xanxerê (14º BBM); Curitibanos (2º BBM); Balneário Camboriú (13º BBM); São Miguel do Oeste (12º BBM).

Defesa Civil



A Defesa Civil de Santa Catarina também emitiu duas atualizações meteorológicas para o estado: uma sobre temporais e a outra sobre chuva volumosa. Estas condições ocorrem devido a uma atuação de frente fria que se aproxima. Nesta quarta, 4, estão previstos temporais em todo estado, acompanhados de rajadas de vento e chuvas intensas. Nas áreas em laranja do mapa, o risco é alto para ocorrências como destelhamentos, queda de árvores, danos a rede elétrica, e alagamentos. Já nas áreas em amarelo o risco é moderado para ocorrências.

Ao longo do dia, em todas as regiões do estado, é esperado volume médio entre 60 e 90mm que podem superar 100mm, atenção para as áreas em laranja do mapa, que incluem parte da Grande Florianópolis, Alto Vale do Itajaí, Planalto Sul e Grande Oeste. Nestas regiões o risco é alto para enxurradas, alagamentos e deslizamentos. Nas áreas em amarelo o risco é moderado.

Nota Hidrológica

Ao longo da madrugada desta quarta-feira (04/10) foram registrados altos volumes de chuva em praticamente todo o estado de Santa Catarina, com pontuais que ultrapassaram os 100 mm nas bacias hidrográficas do Rio Itajaí, Rio do Peixe, Rio Jacutinga e Rio Canoas. Foram registrados alagamentos e enxurradas em diversos municípios. Os níveis dos rios na região do Alto Vale subiram rapidamente e nesta manhã foram fechadas as comportas das Barragens Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga)

Temporais isolados com risco de alagamentos no Oeste

A Defesa Civil também emitiu um alerta de risco para temporais isolados com raios, rajadas de vento e alagamentos no Oeste do estado. O aviso vale até as 13h, podendo se estender ao longo desta quarta-feira. As cidades de Curitibanos e de Erval Velho apresentam alagamentos expressivos e devem ter atenção redobrada sobre as chuvas.

Fique atento aos riscos

-Evite o contato com as águas e não dirija em locais alagados;

-Evite transitar em pontilhões e pontes submersas;

-Cuidado com crianças, idosos e animais próximos aos rios e ribeirões;

-Se afaste de postes e árvores;

-Fique atento a qualquer movimento de terra ou rochas próximo a sua residência;

-Fique atento às rachaduras em muros ou paredes.

