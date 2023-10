Corpo de Bombeiros alerta para risco de acidentes em áreas inundadas

A semana começou com uma nova frente fria atuando em Santa Catarina. Tivemos chuva volumosa nessa segunda-feira na região Oeste e também no Sul do Estado. A terça-feira ainda será com chuva em diferentes regiões e por isso permanece o alerta da Defesa Civil. O Estado ainda vive um momento que inspira cuidados. Todo o ambiente ainda está bem saturado, solo encharcado, rios cheios e o reservatório das barragens com o nível de água ainda vertendo.

“Não é porque o nível dos rios começa a baixar que as pessoas devem baixar a guarda. Termos ainda avisos e alertas de chuva para essa terça o que deve ocasionar o aumento do nível dos rios e as pessoas precisam se manter muito alertas neste momento. Todo cuidado é pouco”, destacou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Fabiano de Souza.

Algumas cidades ainda estão com pontos de alagamentos e o risco para deslizamentos é alto. Mesmo com a trégua na chuva, a população precisa tomar alguns cuidados importantes. Desde o dia três de outubro, seis óbitos foram registrados em Santa Catarina por conta das chuvas. Foram casos de pessoas que se arriscaram em pontos alagados e morreram afogadas ou foram mexer na fiação elétrica em locais inundados.

“Os incidentes que nós tivemos durante esses eventos em Santa Catarina poderiam ser evitados. Bastava um pouco mais de cuidado. Não atravesse em pontes, não atravesse em áreas alagadas. Você não consegue ver onde está pisando e não dá para identificar a vazão dos rios e das águas. Proteja-se até que a situação volte ao normal. Espere a água baixar na sua região para poder voltar para casa em segurança”, reforçou o comandante Fabiano.

A orientação dos Bombeiros e da Defesa Civil de Santa Catarina é para que as famílias afetadas por alagamentos esperem baixar a água para poder começar o trabalho de limpeza das casas. O momento ainda é de cautela. O Governo do Estado trabalha neste momento na elaboração de um plano de ação para auxiliar os municípios no trabalho de reconstrução.

Por SECOM