Frio de -7.4ºC congela até as estradas de interior da Serra Catarinense

O amanhecer deste sábado (04) trouxe uma grande intensidade de frio para a Serra Catarinense que obteve registros de temperaturas bem abaixo de 0ºC de acordo com a Rede de Estações Keiser.

A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra com -7.4ºC. Seguida de Fraiburgo com -5,3 São Joaquim com -5.0ºC.

Em São Joaquim a intensidade do gelo foi tão grande que deixou os campos de baixadas branquinhos como neve. O Vale da Invernadinha teve até mesmo congelamento da água dos canos. Em muitos pontos do interior os lagos congelaram e o gelo se formou até mesmo na estarda de chão em um cena típica de um inverno rigoroso.

O amanhecer de 4 de Julho assinalou 43 dias com marcas negativas na Serra Catarinense e a geada de número 64 no ano de 2020.

Abaixo de 4°C

-7,4 B.Jardim*

-5,3 Fraiburgo*

-5,0 S.Joaquim*

-4,7 Lebon Régis*

-3,5 Urubici**

-3,1 Frei Rogério**

-2,2 Curitibanos/UFSC**

-1,8 Rio Rufino**

-1,6 Brunópolis**

-1,2 Porto União**

-1,1 Ibiam**

-0,8 Videira**

-0,5 Painel**

-0,4 Bocaina do Sul**

-0,4 Major Vieira**

-0,3 Tubarão**

-0,1 Turvo/Mário

-0,1 Maravilha**

0,3 Siderópolis/PWS

0,4 Luzerna/Roberto

0,4 Santa Cecília**

0,5 Três Barras**

0,7 Concórdia**

0,8 Papanduva**

0,8 Campos novos**

0,8 Santa Rosa do Sul**

0,8 Criciúma**

0,9 Caibí**

1,0 Monte Castelo**

1,0 Abdon Batísta**

1,0 Irineópolis**

1,2 Lages/Inmet

1,2 Águas Frias**

1,5 Araranguá**

1,7 Canoinhas**

1,7 Pinheiro Preto**

1,7 Joinville/serra/DSoares

1,7 Rio do Campo/Inmet

2,0 Ouro**

2,0 Itaiópolis**

2,1 Iporã do Oeste/Jean W.Thums

2,1 S.Cristóvão do Sul**

2,2 Sombrio**

2,4 Jacinto Machado**

2,4 Nova Veneza**

2,5 Timbé do Sul**

2,5 Palmeira**

2,6 Itapiranga**

2,7 Içara**

2,7 Mafra**

2,8 Água Doce**

2,9 Praia Grande**

2,9 Meleiro**

3,0 Joaçaba/Inmet

3,0 Ituporanga/Inmet

3,1 Gravatal**

3,2 Urussanga/Inmet

3,2 Garuva/serra/DSoares

3,3 Imbuia**

3,4 Alfredo Wagner**

3,5 Florianópolis**

3,6 Ponte Serrada**

3,7 Rancho Queimado**

3,8 Arroio Trinta**

3,8 Agronômica**

3,9 Petrolândia**

3,9 Tangará**

*Fernando Keiser

**Epagri

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

