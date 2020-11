Dia das Almas amanhece com geada na Serra Catarinense

O gélido amanhecer de 02 de Novembro, feriado de Finados, reservou mais uma geada Serra Catarinense.

O registro foi efetuado no Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3km do centro de São Joaquim onde os campos de baixada ficaram recobertos por uma fina camada de gelo. O Gado teve dificuldade para pastar no campo congelado em pleno novembro.

Segunda geada bem fraca em novembro, geou até no pátio da Climaterra (orvalho congelado). Também houve o registro de geada nos Campos de Palmas/baixadas.



As mínimas abaixo dos 10°C (Em Estações padronizadas governamental e particulares)



2,1ºC Vargem Bonita/Estações Keiser

2,6ºC São Joaquim/G.Hugen

2,9ºC Urubici/Estações Keiser

3,3ºC B.Jardim/Inmet

3,9ºC Painel/G.Hugen

5,2ºC Urupema/Epagri-Ciram

5,4ºC Fraiburgo/Estações Keiser

6,4ºC Garuva/Serra/DSoares

7,4ºC Lebon Régis/Estações Keiser

7,6ºC Monte Castelo/Epagri-Ciram

7,7ºC Mafra/Epagri-Ciram

8,1ºC Rio Negrinho/Inmet

8,1ºC Água Doce/Epagri-Ciram

8,2ºC Santa Cecília/Epagri-Ciram

8,5ºC Maravilha/Epagri-Ciram

8,5ºC Papanduva/Epagri-Ciram

8,6ºC Tangará/Epagri-Ciram

8,7ºC Ponte Serrada/Epagri-Ciram

8,9ºC Santa Rosa de Lima/PWS

9,0ºC Frei Rogério/Epagri-Ciram

9,0ºC Major Vieira/Epagri-Ciram

9,2ºC Joinville/serra/DSoares

9,3ºC Rancho Queimado/Epagri-Ciram

9,5ºC Itaiópolis/Epagri-Ciram

9,6ºC S.Cristóvão do Sul/Epagri-Ciram

9,9ºC Seara/Epagri-Ciram

9,9ºC Lages/Epagri-Ciram

Epagri 12,7 Florianópolis

Dado compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer (Climaterra/Central do Tempo)

Geadas (dias) em 2020/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

3 Fevereiro

1 março

19 abril

21 maio

15 junho

19 julho

20 agosto

8 setembro

9 outubro

2 novembro

2020: 118 dias/geada e 76 dias com marcas negativas em SC.

