Geada volta a recobrir de branco o Vale do Caminhos da Neve em pleno fevereiro de 2021

O gélido amanhecer deste domingo, 7 de Fevereiro de 2021, reservou uma paisagem típica do inverno na Serra Catarinense com a fina camada de gelo que recobriu o Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim.

O Vale do Caminhos da Neve fica situado a cerca de 3km, ao sul de São Joaquim, em um baixada a um um pouco mais de 1200m que faz com que o ar frio, mais pesado, se deposite e proporcione geada em pleno verão com a entrada de uma massa de ar seco e fria.

A Estação G.Hugen que monitora o local marcou a mínima de 3.1°C no Vale do Caminhos da Neve. Já na cidade vizinha de Bom Jardim da Serra a temperatura registrada pela Rede de Estações Kaiser foi de 2.0°C

Veja o vídeo:

As mínimas abaixo de 6.0°C

2.0°C Bom Jardim / Estação Keiser

2.7°C São Joaquim / Estação Keiser

2.9°C Urupema / Epagri-Ciram

3.3°C Painel / G. Hugen

3.3°C Urubici / Estação Keiser

4.6°C Vargem Bonita / Estação Keiser

5.4°C Fraiburgo / Estação Keiser

5.8°C Lebon Regis/ Estação Keiser

14.4°C Florianópolis / Tomás Ruas

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online