São Joaquim -2.6ºC – Serra Catarinense tem a primeira temperatura negativa de 2021

A Serra Catarinense obteve a primeira temperatura negativa de 2021 durante o amanhecer desta terça (27) quando as temperaturas chegaram na casa de -2.6ºC em São Joaquim. Já no município de Painel a temperatura registrada foi de -3.1ºC.

Em São Joaquim foi possível raspar a geada de cima dos automóveis por volta das 5h da madrugada, porém um densa neblina recobriu a relva fazendo com que a geada derretesse antes do amanhecer.

Veja o Vídeo:

Já no Vale do Caminhos da Neve, nem mesmo a densa neblina foi capaz de cobri todo gélido encanto do lugar que se manteve congelado até as primeiras horas do dia, mesmo depois do sol.

Essa foi a primeira temperatura negativa de 2021 e a geada de número 14 em Santa Catarina.

As mínimas (27/4/21)

-3,1ºC Painel / Estação G.Hugen

-2,6°C São Joaquim / Estações Keiser

-2,2°C Urupema / Epagri

-2,2 Vargem Bonita / Estações Keiser

-1,8°C Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

-1,4°C Água Doce / Estações Keiser

-1,2°C Urubici / Estações Keiser

-0,5°C Lebon Régis / Estação D. Soares

-0,4°C Fraiburgo / Estações Keiser

(Dados compilados por Piter Scheuer e RonaldoCoutinho em estações padronizados, governamentais e particulares)

Veja as imagens:

Geada no Vale do Caminhos da Neve por Mycchel Legnaghi

Geada no Vale da Invernadinha por Raquel Oliveira:

Geadas (dias) em 2021/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

2 Fevereiro

1 março

10 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2021; 14 dias/geada e 1 dia com marcas negativas em SC.

0 DIAS COM NEVE E 0 DIA COM SINCELO