Dia mais frio do ano tem geada intensa e imagens de tirar o fôlego na Serra Catarinense

A Serra Catarinense teve o amanhecer mais frio do ano nesta quarta (19) quando os termômetros da rede de estações Keiser atingiram a temperatura de -7,7°C em Bom Jardim da Serra sendo o registro da menor temperatura do Brasil em 2021.

Em São Joaquim as roupas congelaram na relva, a menor temperatura foi de -4.5ºC e o Vale do Caminhos da Neve, situado a 03 quilômetros do centro de São Joaquim, amanheceu recoberto por uma considerável camada de gelo que tomou conta do vale na mais intensa geada já registrada neste fatídico ano de 2021, provocando belíssimas imagens de tirar o fôlego.

Vejas as imagens:

Imagens Mycchel Hudsonn Legnaghi / São Joaquim Online

Créditos: Duda Machado

Créditos: Sergio Felipe – Bom Jardim da Serra

Créditos: Vinícola Villa Francioni

Créditos: Glauco Silvestre – Fazenda Ipê

Créditos: Estivany Melo – Vinícola Pericó

Créditos: Joilson

Créditos: Giuliandres Hugen