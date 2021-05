Serra Catarinense volta e ter temperaturas negativas

O municípios da Serra Catarinense voltaram a obter marcas negativas durante o amanhecer desta sexta (28) atingindo a temperatura de -2Cº no município e Painel , de acordo com a Estação G-Hugen.

Em São Joaquim e Bom Jardim da Serra também obtiveram marcas negativas chegando na casa de -0.8ºC em ambas as cidades. A Geada, embora fraquinha, voltou a cobrir parte das baixadas no Vale do Pericó a cerca de 30km do centro de São Joaquim.

19 marcas negativas em SC e 39 dias com geada no Topo da Serra (22 dias em Maio). Abaixo dos 8°C

-2,0 Painel/G.Hugen

-0,8 S.Joaquim*

-0,8 B.Jardim*

0,6 Urupema**

2,0 Urubici**

3,0 Rio Rufino**

3,3 Vargem Bonita*

3,5 Fraiburgo*

4,5 Curitibanos/UFSC**

4,7 Campo Alegre/DSoares

4,9 Água Doce*

5,0 B.Retiro**

5,1 Major Gercino/Guto

5,1 Otacílio Costa**

5,3 Joinville/serra/DSoares

5,6 Ponte Alta do Norte**

6,4 Vargem**

6,7 Rio Negrinho**

6,8 Frei Rogério**

7,0 Itaiópolis**

7,2 São Bento do Sul**

7,2 Tubarão**

7,3 Ibiam**

7,4 Timbé do Sul/Mário Zatta

7,4 Monte Castelo**

7,6 Florianópiolis**

7,6 Criciúma**

7,7 Major Vieira/Inmet

7,7 Ituporanga/Inmet

7,8 Caçador**

7,9 Papanduva**

7,9 Petrolândia**

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/Piter Scheuer