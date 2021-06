Ar Polar indica probabilidade de Neve e derruba as temperaturas a partir da próxima semana

AR POLAR DERRUBA AS TEMPERATURAS A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA COM PROBABILIDADE DE NEVE! Áreas de instabilidades associadas ao deslocamento de uma frente fria favorece aumento das nuvens com previsão de pancadas de chuva com trovoadas (raios) e risco de temporais primeiramente no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, nas outras regiões do estado durante a tarde e noite. Sol e calor com aumento das nuvens entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte, Planalto Norte com chuva e trovoada no final da tarde e noite. Risco de temporais localizados (chuva forte, raios, granizo e ventania).

Indicativo de frio intenso no decorrer da próxima semana, especialmente nos dias 28, 29 e 30 de junho e 01 de Julho (segunda, terça, quarta e quinta) devido o ingresso de uma intensa massa de ar polar continental (centro de alta pressão) sobre a região Sul do Brasil promovendo dias de tempo firme e ensolarados com formação de geada ampla e até severa em algumas áreas de SC com destaque para os setores do Oeste, Meio Oeste, Serra e Planalto Norte onde as mínimas serão abaixo de 0ºC na maior parte da região.

Indicativo de NEVE para o Topo do Planalto Sul e Serra Gaúcha entre o final da noite de segunda até madrugada de quarta (dentro desta janela, 28 a 30/06) devido o ar polar e úmido na baixa atmosfera.

É valido ressaltar que a previsão de neve será detalhada no final de semana (confirmando ou não a sua ocorrência, no Canal do Tempo Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho e Meteorologista Piter Scheuer no Youtube ). Por enquanto é apenas um indicativo.

Atenção: bananicultores, fumicultores, hortas comerciais, plantas ornamentais, frutas tropicais (maracujá entre outras culturas), variedades precoces de frutas de clima temperado (danos por geada), pisciculturas tropicais, maquinário agrícola (anticongelante) nas áreas frias do Oeste e aos Planaltos Norte e Sul. Quem for subir a Serra e o carro tiver mais de 2 anos, aconselhável o uso de anticongelante no radiador.

Atenção à população carente, especialmente aos moradores de rua nas grandes cidades de SC. Risco de hipotermia.

Essa é apenas uma TENDÊNCIA DO TEMPO e pode sofrer algumas alterações ao longo dos próximos dias. Portanto é importante o acompanhamento no site e mídias sociais de Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho (Canal do Tempo e Meteorologista Piter Scheuer no Youtube).