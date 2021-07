PREVISÃO DO TEMPO PARA O DIA 17 DE JULHO DE 2021

https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

https://www.youtube.com/channel/UCGXu6BQZDlJhj99-wFroUEA/featured (AGROMETEORLOGIA). INFORMAÇÕES BEM DETALHADAS E SEM CUSTO, APENAS A INSCRIÇÃO NO CANAL.

https://www.youtube.com/channel/UCGEnQh_FXX9Qny0BqmUbZ2g (METEOROLOGIA)

ABAIXO A PREVISÃO AGROMETEOROLÓGICA.

ALERTA!!

Indicativo de frio intenso entre os dias 18, 19, 20, 21 e 22 de julho (domingo, segunda a quinta-feira) devido o ingresso de uma forte massa de ar polar continental (centro de alta pressão) sobre a região Sul do Brasil promovendo dias de tempo firme e ensolarados. Formação de geada ampla e até severa em algumas áreas de SC com destaque para os setores do Oeste, Meio Oeste, Serra e Planaltos onde as mínimas permanecem abaixo de 0ºC (temperaturas negativas na maioria das cidades) e de forma menos abrangente no Litoral e Vale do Itajaí (com pontuais negativos).

TEMPERATURA: N a tarde mais fria, domingo; máximas variando entre 6/10ºC no Oeste e Meio Oeste, 9/11ºC no Planalto Norte, 4/7ºC no Topo da Serra, 5/8ºC na região de Lages, 15/17ºC no Litoral Sul e entre 17/20ºC no Litoral Norte, Grande Florianópolis e Baixo Vale do Itajaí. No auge do frio, mínimas oscilando entre 0/-5ºC na maior parte de SC com valores de mínimos entre -7/-10ºC (grande chance de quebrar de quebrar o recorde do ano em Bom Jardim da Serra, -9,0°C dia 26/5/21) entre os Campos de Palmas, Centro e Topo da Serra.

Agricultura: bananicultores, fumicultores, hortas comerciais, plantas ornamentais, frutas tropicais (maracujá entre outras culturas), variedades precoces de frutas de clima temperado (danos por geada), piscicultura tropical, maquinário agrícola (anticongelante) do Oeste aos Planaltos. Pontuais de danos por geada em culturas sensíveis ao frio no Vale do Itajaí (médio/alto vale), Grande Fpolis (também no cinturão verde) e pontuais no Litoral Sul perto da Serra Geral.

Atenção à população carente, especialmente aos moradores de rua nas grandes cidades de SC. Risco de hipotermia.

Formação de geada/gelo em trechos de rodovia altas de SC, mais no Topo da Serra (respeitar a sinalização).

O frio também será intenso no RS e PR e Algum risco na área de café em SP/MG, além das lavouras de trigo que estiverem entrando ou/fase reprodutiva.

OBS: em relação a condição de neve somente no sábado ou domingo é que será dado algum aviso a respeito se necessário.

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

SÁBADO

Tempo seco com presença de sol e alguns momentos de maior nebulosidade entre ………..https://www.meteorologistapiterscheuer.com/previsao-do-tempo

Temperatura em acentuada queda de noite. Mínima entre 1/4°C, fim da noite (maior parte de SC entre 6/11°C, fim da noite) em alguns pontos de baixadas no Topo da Serra (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema). Entre 4/7°C em alguns pontos na região dos Campos de Palmas em direção a região de Fraiburgo/Curitibanos/Lages no fim da noite. Máximas oscilando entre 21/24°C (maior parte de SC entre 14/19°C) em pontos do Litoral e Baixo Vale do Itajaí.

►Condições favoráveis às atividades ao ar livre: regular a boa do Oeste ao Centro, Serra e Sul no decorrer do período, risco pontual. Algum risco no Nordeste de SC e Grande Fpolis, mais para as de longa duração. Fazer um pente fino no terreno e retirar qualquer objeto que possa acumular água, combatendo o mosquito da dengue.

► Junho; abaixo da média na temperatura e com extremos bem acentuados, tendo recorde de mínima na estação do Morro da Igreja/Inmet no dia 26 com -7,5°C em B. Jardim da Serra (2008/2021). As geadas foram mais amplas e fortes e ficaram acima da média (18 dias em junho no Topo da Serra), sendo que o frio ficou acentuado do dia 11/12 em diante, o começo do mês foi quente. Outro destaque foi a sequência de 3 dias seguidos de neve, algo que a mais de 23/25 anos ou mais que não acontecia em junho. Também foi a maior camada de neve em S.Joaquim/Urupema desde 1996. Chuva com valores perto e acima da média na maioria das estações, irregular, tendo dois eventos bem fortes no Litoral. A estiagem deu uma trégua e volta em julho. Acompanhar bem a previsão do tempo nas rádios (Coutinho/Piter) e no Canal do Tempo (https://www.youtube.com/channel/UCGXu6BQZDlJhj99-wFroUEA)

►Nas fruteiras de clima temperado como uva e maçã; o frio segue com muita qualidade para as frutas de clima temperado, cereais e pastagens de inverno em julho. Até o momento o inverno segue muito bom para as cultivares de clima temperado. Mantém a atenção com as doenças em hortas comerciais em relação a doenças de clima frio, muita umidade e temperatura ideal para as doenças (ferrugem e antracnose, especialmente nas culturas como tomate/batata a requeima entre outras), além do risco de danos por geada em grande parte de SC. Para mexer no solo a umidade está favorável. Pode ficar um pouco melhor para o transplante de mudas de fumo. Porém o risco de geada danosa é muito alto em vários pontos fumageiros entre 19 a 23. Risco de danos em fruteiras bem precoces temperadas (fruta de caroço) em pontos do Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte e Centro de SC, dias 18 a 23. Atenção com tanques de peixes de clima mais quente, o frio pode prejudicar nos dias 18 a 23.

► Risco de dano por geada no trigo mais precoce. Na safrinha e safra de inverno e mais detalhes; condições para o trigo e outras culturas no Cone Sul…. https://www.youtube.com/channel/UCGXu6BQZDlJhj99-wFroUEA.

► Muita atenção com o aquecimento de suínos e aves (filhotes de poucos dias) próximos dias. Atenção com cultivos comerciais de plantas tropicais com atenção ao frio (risco de danos). Mais detalhes no https://www.youtube.com/channel/UCGXu6BQZDlJhj99-wFroUEA. Cone Sul.

► A La Nina estará atuando no segundo semestre de 2021. Detalhes no canal do tempo; https://www.youtube.com/channel/UCGXu6BQZDlJhj99-wFroUEA

► Mais informações acompanhe no canal do tempo; https://www.youtube.com/channel/UCGXu6BQZDlJhj99-wFroUEA E https://www.youtube.com/user/Piter9508

Litoral Sul: Criciúma, Tubarão, Urussanga, Araranguá.

*Nordeste: (Planalto Norte, Vale do Itajaí e Litoral Norte): Mafra, Rio do Sul, Joinville, Itajaí.

Litoral Central ou Grande Fpolis; Florianópolis.

**Faixa Leste; Leste do Planalto Norte, Médio e Baixo Vale do Itajaí, Grande Fpolis, Borda da Serra Geral e Litoral; Blumenau, Rio Negrinho, Joinville, Itajaí, Floripa, Criciúma.

Planalto Sul: Lages, Campos Novos, S.Joaquim, B.Retiro.

Meio Oeste/Centro: Fraiburgo, Curitibanos, Lebon Régis, Videira, Caçador, Joaçaba.

Oeste: Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Ponte Serrada, Irani.

Extremo Oeste: São Miguel do Oeste, Itapiranga, Maravilha.

Geadas (dias) em 2021/Topo da Serra/SC

1 Janeiro

2 Fevereiro

1 março

13 abril

24 maio

18 junho

14 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2021; 73 dias/geada e 46 dias com marcas negativas em SC.

3 DIAS COM NEVE E 3 DIA COM SINCELO

Curiosidade; dias com geada.

135 dias /2016

124 dias/2020

123 dias/2010

120 dias/2017

106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DE SC, 16/7/2021

5 MENORES E MAIORES DE SC

MÍNIMA (16/7/21)

1,7 S.JOAQUIM/G.H.

2,3 URUBICI/F.K

3,4 B.JARDIM/ECORESORT

3,4 URUPEMA/EPAGRI

3,9 PAINEL/G.H.

OBS; AS 5 MENORES DE SC E BRASIL EM 2021

-12,0 PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA/RJ/PWX EM 1/7/2021

-9,9 PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA/RJ/INMET EM 1/7/2021

-9,0 BOM JARDIM/F.KEISER EM 26/5/2021

-8,9 PAINEL/G.HUGEN EM 26/5/2021

-8,1 VARGEM BONITA/F.K EM 25/5/2021

MÁXIMA (16/7/21)

21,3 LUZERNA/ROBERTO

21,2 ITAPIRANGA/SR WOLFGANG

21,1 MONDAÍ/PWS

20,9 CAIBI/EPAGRI

20,5 OURO/EPAGRI

(16/7/21)

MÍNIMA/SC; 1,7°C/ 16,5°C S.JOAQUIM/G.H.

MÁXIMA/SC; 21,3°C/ 11,7°C LUZERNA/ROBERTO

16/7/2021

CAPITAL/INMET HOJE; 16,2°C/ 18,5°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 15,9°C/ 18,6°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 15,4°C/ 18,5°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 15,6°C/ 18,5°C

FLORIANÓPOLIS/SERTÃO DO RIBEIRÃO/TOMÁS W. RUAS; 14,5°C/ 17,7°C

MAFRA/EPAGRI; 11,3°C/ 14,7°C

CHAPECÓ/INMET; 9,1°C/ 17,6°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 4,3°C/ 15,0°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 1,7°C/ 16,5°C/STO ANTÃO/F.K

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2020 COM 78 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

2021 COM 46 DIAS COM MIN. NEGATIVAS.

SÃO JOAQUIM;

NO SÁBADO

NASCER DO SOL; 07h:10

PÔR DO SOL; 17h: 41

http://twitter.com/climaterra

http://estacoes.forcontrol.com.br/ (temperatura em diversas cidades do Brasil)

https://www.facebook.com/pages/Climaterra-Meteorologia-e-Agronomia/619930311412125

► Piter Scheuer – Meteorologista – CREA/SC 154169-9

► Ronaldo Coutinho – Engenheiro Agrônomo – CREA/SC nº 26.681-3

►CLIMATERRA