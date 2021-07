Frio de -8.1ºC faz a Serra Catarinense amanhecer congelada novamente

O frio durante o amanhecer desta quinta (22) provocou novamente o congelamento da superfície d’agua em São Joaquim e em diversos municípios da Serra Catarinense.

A mínima foi registrada em Bom Jardim da Serra, através da Rede de Estações Keiser que assinalou a marca de -8.1ºC. Em São Joaquim a mínima foi de -5.9ºC e a beleza estrutural do gelo deu novamente as caras no Vale do Caminhos da Neve. Pelo menos 22 municípios obtiveram marcas negativas registradas durante o amanhecer em Santa Catarina.

A mínima abaixo dos 1°C

-8,1 B.Jardim*

-7,6 Painel/G.H

-5,9 S.Joaquim/G.H

-3,7 Urupema**

-3,1 Vargem Bonita*

-3,1 Urubici**

-2,6 Campo Alegre/DSoares

-2,5 L.Régis*

-2,2 Fraiburgo/Roberto

-2,1 Água Doce*

-2,1 Rio Rufino**

-1,4 Joinville/DSoares

-0,8 Mafra/Jean Alex

-0,8 Otacílio Costa**

-0,6 Curitibanos/UFSC**

-0,6 Frei Rogério**

-0,6 Monte Castelo**

-0,6 Itaiópolis**

-0,5 Bom Retiro**

-0,4 Três Barras**

-0,2 São Bento do Sul**

-0,1 Ponte Alta do Norte**

0,0 Canoinhas

0,1 Papanduva**

0,2 Major Vieira/Inmet

0,3 Caçador**

0,4 Porto União**

5,0 Florianópolis**

*F.Keiser

**Epagri

Estações Padronizadas (governo e particulares)

