Chuva de granizo causa danos em pomares na região de São Joaquim

Uma chuva de granizo foi registrada na localidade de Santa Isabel, a cerca de 30km do centro de São Joaqim, por volta das 3h30min da tarde desta quinta (02) e provocou danos em alguns pomares de maçã. A localidade de Despraiado também observou a queda de granizos por volta das 12h.

Em Santa Isabel o granizo chegou a encher as telas de pomares e danificar pequenos frutos em desenvolvimento. De acordo com o Climaterra, essa é uma época do ano propícia para chuvas de granizo e o mesmo evento pode voltar a ocorrer já no próximo domingo.

Ainda não há informações completas da quantidade de pomares atingidos.

Veja o vídeo:

Imagens Redes Sociais