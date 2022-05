Temporal severo a caminho de Santa Catarina e Rio Grande do Sul – Alerta Ronaldo Coutinho

Santa Catarina deve ter um evento de chuva forte, vento e ressaca a partir deste domingo (1) e principalmente entre segunda-feira, terça feira e quarta-feira e na madrugada de quinta-feira, neste período teremos chuva forte em vários movimentos o que exige muita atenção nestas áreas de riscos, em relação a morros, deslocamentos as rodovias e muita atenção no nível dos grandes rios do litoral sul, também na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaíve a região de Lages.

E a temperatura também cai ao longo da semana o tempo começa a melhorar na quinta-feira, mas muita atenção em relação a chuva forte entre segunda, terça e quarta-feira, principalmente o litoral Sul e a ressaca.

Informações: Climaterra

Veja o Vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=6RQ17jYvwEc&t=55s