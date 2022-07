Geada recobre novamente o Vale do Caminhos da Neve na Serra Catarinense

O Vale do Caminhos da Neve, localizado a cerca de 3km do centro de São Joaquim voltou a registrar temperaturas negativas durante o amanhecer desta quarta (13) quando os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET assinalaram -2.4ºC

Veja o Vídeo:

Já em outro ponto de São Joaquim, uma estação particular assinalou a mínima de -4.5ºC em um dos dias mais frios de julho até então. Os carros na rua ficaram recobertos por uma fina camada de gelo, assim como os campos esbranquiçados numa típica paisagem de inverno na Serra Catarinense.

Já se somam 67 dias com geadas e 42 dias com marcas negativas em Santa Catarina no ano de 2022.

Veja as imagens:

As mínimas abaixo de -1,0°C

-4,5ºC S.Joaquim/PWS

-3,6ºC B.Jardim/F.K

-2,5ºC Água Doce/F.K

-2,1ºC Urupema/Epagri

-1,4ºC Vargem Bonita/F.K

-1,2ºC Urubici/Epagri

-1,1ºC Painel/PWS

(Dados de temperatura compilados por Piter Scheur e Ronaldo Coutinho em estações padronizadas particulares e governamentais)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br