Amanhecer congelante a -9.5°C na Serra Catarinense

No amanhecer deste domingo (4), a segunda maior geada em setembro na Climaterra (-11,2°C na relva, perde para 2006 com -13,8°C). Também tivemos o menor registro (se as estações atuais tivessem o mesmo tempo do Inmet, com certeza teria valores menores) de mínima em setembro.

34 registros de marcas negativas em pleno setembro, na práticas foram muito mais (pode passar dos 100) municípios com valores negativos.

-9,5 Painel*

-7,4 Urupema**

-6,9 S.Joaquim*

-6,3 B.Jardim*

-6,2 Vargem Bonita*

-5,8 Urubici*

-4,7 Fraiburgo*

-4,6 Água Doce*

-4,4 Curitibanos/UFSC**

-4,2 Lebon Régis**

-3,6 Ponte Alta do Norte**

-3,2 Rio Rufino**

-2,8 Bom Retiro**

-2,8 Pinheiro Preto/Frutas Perazzoli

-2,8 Lages/UDESC**

-2,3 Frei Rogério**

-2,2 Caçador**

-2,2 Brunópolis**

-2,0 Vargem**

-1,9 São Cristóvão do Sul**

-1,9 Rio das Antas**

-1,8 Bocaina do Sul**

-1,5 Abdon Batísta**

-1,5 Ibiam**

-1,5 Monte Carlo**

-1,4 Palmeira**

-1,1 Videira**

-0,9 Campo Belo do Sul**

-0,8 Campos Novos**

-0,8 Arroio Trinta**

-0,7 Tangará**

-0,7 Santa Cecília**

-0,4 Monte Castelo**

-0,2 Porto União**

5,1 Florianópolis**

3,2 Guatambú/Piter Scheuer

-1,8 Climaterra/S.Joaquim

*PWS

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares) Coutinho/ Piter Scheuer.Imatwns

Imagens: Mycchel Legnahi